Bon finalement, après de longs mois de gestation, elle est enfin là, la deuxième partie de ma vidéo sur l'Histoire de l'Amstrad CPC.Je reprends où je m'étais arrêté à la fin de la première partie, à savoir à la fin de l'année 1984, et la sortie de l'Amstrad CPC 464 en France ...Et dans cette vidéo, je vais donc égrener les différentes années de la vie du CPC à partir de 1985, avec pour chacune les jeux marquants, les informations importantes, sans oublier un focus sur les magazines qui ont marqué la machine.Et je terminerai sur la place de l'Amstrad CPC de nos jours, avec quelques exemples de productions incroyables qui sont encore développées de nos jours sur la machine, avec par exemple une incroyable version de Sonic ...

posted the 11/19/2022 at 08:47 AM by jedi