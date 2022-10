J'ai essayé le cloud pour jouer a un jeux sur la Xbox série X pour voir ce que ça donne.



J'ai donc lancé Prey via le gamepass.... Et j'ai été déçu.



Bouillie de pixel quand je bouge, et y a un rafraichissement de l'image visible de haut en bas.... impossible de jouer comme ça.





Je viens d'essayer résident evil village sur la Switch, en cloud.



Et là ça marche nickel,aucun soucis graphique a l'écran avant que le temps arrive a échéance pour la démo, malgré le faite que le serveur était bondé.





J'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche sur Switch, mais pas sûr Xbox série X.



(oui j'ai la fibre et depuis peu. La Xbox série télécharge a 600 mo/s)