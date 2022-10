... les objectifs anamorphiques du cinéma ! Pendant que certains développeurs se plaignent de l'obligation de sortir des jeux sur Xbox Series S, ce qui briderait (selon leur dire) la gen, et que certains joueurs commencent à se plaindre de la présence de cette console abordable sur le marché, Ninja Theory nous démontre son talent exceptionnel à pousser toujours plus loin l'expérience visuelle de ses jeux, avec une attention toute particulière sur le rendu du jeu !Cela me rend très confiant en le rendu final du jeu, qui risque d'être un des plus beaux jeux jamais vu à ce jour, en exclusivité sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC.Vivement 2023Ah euh, le jeu n'est pas confirmé en 60 fps, mais j'vous avoue que j'm'en fous complètement de mon côté! J'y jouerais quand même en 30 fps, j'aime trop le rendu cinématographique sur ce jeu (même sur Hellblade I d'ailleurs). Le rendu est au poil