... J'en ai vu un neuf en solde, mais est-ce que ça vaut tant que ça le coup O_o ? Je n'ai jamais mis de telles sommes dans un casque, mais selon les Apple fans (les mecs avec des iPhone 14) c'est le meilleur casque jamais sorti avec un son juste INCROYABLE comme si Beyoncé venait te sussurer directement dans les oreilles (alors qu'on écoute tous des MP3) ?Et surtout : ça fonctionne bien sous Windows / Android ?

posted the 10/11/2022 at 09:53 PM by suzukube