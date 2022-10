Bien qu'il soit loin d'être à la pointe de la technologie en termes de rendu, Nier Automata a mis à rude épreuve les consoles de base de la dernière génération - nous avons donc abordé un portage sur Nintendo Switch avec une certaine appréhension. La société de conversion Virtous a-t-elle réussi à fournir un autre "portage impossible" pour l'hybride de Nintendo ? Comment le développeur a-t-il réussi à faire fonctionner le jeu sur la Switch ? Oliver Mackenzie a les réponses.

https://jeux-video.fnac.com/a17166765/NieR-Automata-The-End-of-YoRHa-Edition-Nintendo-Switch-Jeu-video-Nintendo-Switch

Bon. Voilà. Nier Automata est sorti sur Nintendo Switch.En plus la Fnac m'a envoyé plein de petites images des artworks du jeu. GG les équipes de la FNAC, cœur sur vous ! En plus ils m'ont envoyé le jeu pour que j'y joue Day OneL'occasion de redécouvrir ce monument du jeu vidéo une 4ème fois, avec le totem de Nintendo : Le jeu peut être en 1080p et ramer à 30 fps, bah je l'aime quand mêmeEt en plus ma Switch est en PLS après 1 heure de jeu, elle fait autant de bruit qu'une Steam DeckVoici également en bonus la review de Digital Foundry du jeu.Nier Automata nous montre (tout comme les équipes de Microsoft), qu'avoir un moteur scalable permet à un maximum de personnes de profiter d'un jeu, avec une expérience similaire et adapté à la puissance que dispose chacun exactement comme dans le monde des PC... Et ça, c'est beau.Le jeu vidéo ne devrait pas être un loisir réservé aux plus riches. Mais un loisir accessible au plus grand nombres. C'est dans ce sens que je salue l'initiative de Square Enix et de Platinum Games, et le travail de Virtous pour l'incroyable travail fourni.Merci.