Pas de grosse collections virtuel pour frontend ce mois ci , du moins ça n'étais pas à l'ordre du jour et puis finalement quelques tour de piste avec quelque potos sur une vieillle super nes et la nostalgie aidant, j'ai eu envie d'imaginer ce que F-zero pourrait être aujourd'hui , si la série n'avais pas disparue des radars depuis presque plus de 20ans !(Et oui déjà)Et puis finalement je me suis torché toute la série , comme d'hab !Donc création d'une interface dédiée , montage , édition des games themes , iconsVoilà ce que ça donne sur du F-Zero snesautant vous dire qu ça vous met la patate pour lancer le jeu tout de suite après !Et les menus reste ma foie pas déconnant avec la série et son univers !