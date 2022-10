Je me posais la question honnêtement. Il n'y a eu pour ainsi dire AUCUN jeu et je dis bien AUCUN jeux majeur pour Microsoft sorti cette année, sidérant quand on y pense...



Et c'est pas le jeu SCORN qui changera grand chose à mon avis, alors ouais l'année est pas encore terminée mais ça sert à rien de se voiler la face on est déjà en octobre. A côté on a eu H2 Forbidden West, GT7, Xenoblade Chronicle 3, Splatoon 3, Kirby, et God of War Ragnarok qui va arriver bientôt...



MS fait pitié niveau sortie de jeux cette année et c'est pas troll que de dire ça c'est un fait ! 2021 on avait Psychonauts 2, Flying Simulator, Halo Infinite (ahem) le très bon FH5 etc... Bref, une année plutôt solide comparé à ce désert en 2022... Alors ok ya le Gamepass mais ça ne fait pas tout, parce que ouais jouer à des vieux jeux c'est sympa mais bon, pareil pour les indés bien que Tunic soit sympa.



Espérons que 2023 soit meilleure pour MS (pas dur en même temps) alors je demande pas une année non plus comme celle de la 360 qui enchaîner les hits, cette époque semble révolue mais un minimum quand même quoi parce là OMG un peu...



Alors courage à MS car on sait qu'ils sont capable de bonne choses mais pour ça il faut se sortir les doigts. C'est bien beau de racheter mais maintenant faut s'en servir de ce pognon.



Et vous qu'en pensez vous de tout ça ? Le Gamepass n'est t-il pas en train de rendre MS fainéant ?