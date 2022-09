Mockup non officiel de la PS5 pro très pas crédible.Oyiez oyiez amis de Gamkyo. J'ai bu beaucoup trop de rhum et je suis super inspiré ! Toi qui attend la PS5 Pro pour te prendre une PS5, j'ai une bonne nouvelle pour toi :Sans prévenir personne, Sony a modifié le processeur de sa PS5. Il s’agit désormais d’un AMD Oberon Plus utilisant le procédé TSMC 6 N. Autrement dit, la puce est plus petite mais toujours aussi puissante, ce qui permet au constructeur de réduire ses coûts de fabrication (mais pas de baisser son prix de vente).Le nouveau procédé permet au constructeur de réduire ses coûts de fabrication de 12 % !Donc en fait, non j'bacon, ça n'a rien à voir avec une PS5 Pro, j'voulais juste des clics. Merci de ta participationShigerumawa vous propose cette vidéo :