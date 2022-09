Alors attention, aujourd'hui vidéo très spéciale, avec un des jeux les plus cultes de l', et ce qui peut aussi être considéré comme une des premières superproduction de l'histoire, avec 2 disquettes 3 pouces remplies à craquer.Et pour cette vidéo, j'ai reçu l'aide inestimable de son créateur,lui-même, qui a accepté de me fournir de nombreux détails sur le jeu, avec des anecdotes de développement, de documents de conception mais également des archives inédites, 36 ans après la sortie du jeu !!!

Who likes this ?

posted the 09/24/2022 at 07:20 AM by jedi