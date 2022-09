Décidément ce soir on est plutôt gâté avec 2 directs dans la même soirée, la punchline de Nintendo, la réponse de Sony juste derrière.Quel direct était le meilleur selon vous?Alors j'ai vu pas mal de critique sur le Nintendo Direct sur le site et bah perso, j'ai trouvé le tout assez correct, il y a eu beaucoup de recyclage oui (le project zero 4 c'est juste un don du ciel), mais il y a eu quand même deux ou trois titres qui font mal, très mal même (Zelda TotK et le Bayonetta 3 en tête).Chez Sony, un peu le même combat, on balance une tonne de jeux (pas de recyclage cependant) mais on va pas retenir énormément de chose, enfin du moins dans mon cas, il y a eu pas mal de bombes Jap n'empêche comme le retour de Ishin, Tekken et Rise of Ronin. Le Bayo x Nier des coréens semble juste excellent et le trailer de God of War donne carrément envie (malgré ma hype a 0 avant le trailer ).On était très loin de l'incroyable, mais il y avait cependant un juste milieu avec de très belles annonces à gauche et à droite. L'absence de Resident Evil 4 est encore une fois assez surprenant et inhabituel venant de Capcom, il reste plus que les VGA donc après le boycott de la Gamescom et du State of Play TGS de Sony pour le véritable trailer d'annonce du jeu.PS: Microsoft....Mais t'es où ?