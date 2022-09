Pour beaucoup c'est une référence du shoothem up, crée par Treasure avant le fameux Ikaruga. Treasure Soft avait déjà teasé son retour et bien il sera présent au TGS. Un TGS qui semble avoir beaucoup d'annonce à proposer

posted the 09/01/2022 at 08:56 AM by newtechnix