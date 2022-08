Salut !Avec un peu de recul et quelques jours pour se reposer, vous en avez pensez quoi de cet Opening Night Live ?Quels sont les jeux que vous retenez ?Personnellement, je n'ai pas eu énormément d'affect pour la conférence, mais certains titres m'ont bien tapé dans l'oeil.

Like

Who likes this ?

posted the 08/26/2022 at 03:32 PM by sephrius