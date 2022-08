Un aperçu de la façon dont le mode multijoueur de Splatoon 3 se dessine avant sa sortie le 9 septembre. En réseau avec jusqu'à huit joueurs, les performances sont absolument solides à 60 images par seconde dans cette version - et il existe également de curieux rapports sur une nouvelle méthode de mise à l'échelle via le FSR 1.0 d'AMD. Tom enquête sur l'état du jeu avant le lancement.

posted the 08/24/2022 at 01:59 PM by suzukube