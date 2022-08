Overwatch 2 propose une progression partagée entre vos comptes Console et Battle.net. Cela nécessite la fusion des données de vos comptes console et Battle.net. Vous serez bientôt invité à confirmer que les bons comptes Console et Battle.net sont liés ou à lier vos comptes s'ils ne le sont pas déjà.



La procédure à suivre pour lier vos comptes Console et Battle.net est disponible ici. Si vous avez lié le mauvais compte console à votre compte Battle.net, vous trouverez la procédure à suivre pour lier le bon compte ici. Notez que certains liaisons de compte ont des temps de recharge qui limitent leur fréquence de modification. Cela varie en fonction du type de compte, (Xbox, PlayStation, etc.), mais vous recevrez un avertissement sur votre page de gestion de compte spécifiant la durée spécifique de recharge lors de la déconnexion d'un compte ayant un temps de recharge. L'assistance clientèle ne peut pas contourner ces temps de recharge.



Les jeux Blizzard avec une progression partagée enregistrent votre progression sur votre compte Battle.net, pas sur votre compte Console. Une fois que la progression partagée est activée et que vos comptes Console et Battle.net ont fusionné, le compte Console ne contiendra plus votre progression tels que les cosmétiques, les crédits Overwatch 1, les points de compétition et les armes dorées, sauf s’il est lié à votre compte Battle.net.



Une fois la progression partagée activée, les portefeuilles en jeu Battle.net, Xbox et PlayStation seront partagés. La monnaie virtuelle échangée et/ou achetée sur Nintendo Switch ne peut être utilisée que pour des achats en jeu sur Nintendo Switch. La monnaie virtuelle utilisée et/ou achetée sur une autre plateforme ne sera pas accessible sur Nintendo Switch.



Les achats en jeu effectués avec de la monnaie virtuelle seront disponibles pour les comptes liés sur toutes les plateformes. La monnaie virtuelle obtenue en jeu sera également disponible pour les comptes liés sur toutes les plateformes.

Overwatch 2 passera en Free To Play et avec le Free To Play vient naturellement la Cross-Progression ! Impossible du coup d'avoir de multiples pack fondateur avec vos multiples comptes Overwatch, mais au moins, on pourra enfin jouer sur la plateforme de notre choix sans contrainte...Overwatch 2 sera disponible en full dématérialisé le 4 octobre 2022. Aucune version physique du jeu n'est prévue à l'heure où nous écrivons ces lignes.