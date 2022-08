Alors pour ce long we du 15 août je vous propose de revenir sur un titre culte sorti en Arcade en 1984 et développé par Konami : Yie Ar Kung-Fu.Il agit ici de l'ancêtre des Jeux de Versus Fighting à la Street Fighter, qui sera le premier à introduire des Combattants aux capacités différentes.Et forcément, retour également sur les très nombreuses adaptations sorties sur les bécanes de l'époque.1 2 ... Kung-fu !!!!

posted the 08/13/2022 at 07:05 AM by jedi