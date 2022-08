Perso j'en suis a 20h de jeux, chapitre 3 et pour l'instant j'adore.

Déjà le cast globalement j'aime tous les perso, hormis 1 ou 2.

L'OST est juste divine.

Le système de combat là où j'en suis sera probablement le meilleur de la série à mes yeux.

Bon après l'histoire se met doucement mais sûrement en place et y a déjà quelques scènes mémorables là ou j'en suis.

La DA c'est du Xeno, donc classe comme d'habitude.

Le level design pour l'instant n'est pas aussi impressionnant que les précédents opus mais à voir avec les prochains chapitres.

Bon après je suis loin d'avoir fini le jeu, à voir donc, mais on m'a dit que les prochains chapitres étaient encore meilleur.



Et vous, vous en pensez quoi ?