Vous vous souvenez comme j'étais content de faire danser Kratos dans Fortnite ?Eh bien quelqu'un s'est amusé à faire danser (l'horrible) skin de 2B dans PUBG, et j'ai envie de m'arracher les yeux T_T....J'vais peut-être arrêter les Battle Royale. Ça détruit notre industrie.

posted the 07/30/2022 at 10:55 PM by suzukube