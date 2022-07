Aujourd'hui on revient sur la trilogie originale de Karate Kid, sortie dans les années 80. Des films cultes, avec notamment le génial Monsieur Miyagi interprété par feu Pat Morita.Et il y a donc eu 2 adaptations réalisées à l'époque.Une sur la Nintendo NES réalisée par Atlus, et une autre sur les ordinateurs 16 bits Atari ST et Amiga, réalisée par le maestro Steve Bak.Je vous laisse découvrir ce qu'elles valent ... vous verrez il y a du bon et du moins bon ^^