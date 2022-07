Et voilà, pas plus tard qu'hier j'ai finis God of War, exclu Ps4 que je voulais faire depuis un bout de temps déjà. Bon, j'ai pas tout fait il me reste notamment quelques Valkyrie à dessoudé et d'autres épreuves à faire mais globalement j'ai quand même bien torcher le jeu, suffisamment pour en faire un test complet.- Difficile,Qu'on soit clair, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais car il ya un maisPour moi, même si j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience, il me laisse un petit goût amer dans la bouche, un sentiment d'inachevé (et c'est cocasse de dire ça vu que j'y ai passé 60 heures environ).En vrai, je ne saurais pas vraiment expliqué pourquoi, il faudrait vraiment rentrer dans les détails et éplucher point par point mais déjà la flemme et en plus ça prendrai trop de temps.Kratos accompagné de son fiston, arpenteront les territoires nordique, non seulement pour la quête principale, mais aussi pour les quêtes annexes (une première dans Gow) via un HUB centrale qui relie tous les Royaumes que l'on pourra visiter. Bien sûr, n'espérez pas allez ou vous voulez dans le jeu, ce n'est pas un monde ouvert, et c'est en progressant dans l'histoire que certains Royaumes vous seront accessibles.L'exploration fait clairement partie du cœur du jeu et c'est un gros gros point fort du titre.Surtout qu'elle est gratifiante, car en faisant des quêtes et en explorant le monde, vous debloquerez de belles récompense comme des armures, talisman, artefact etc...Si l'aspect RPG est bien agrémenté au jeu, je vous avoue que ça m'a un peu saoulé de passer beaucoup de temps dans les menus pour choisir telle ou telle armure, tel talisman etc... J'ai l'impression que maintenant, tous les triple A doivent avoir des arbres de compétence, des montés de niveau etc... Surtout que le jeu a eu laJe me suis parfois sentiLe contraste était un peu bizarre. Alors oui, je sais il faut faire abstraction des anciens Gow pour pleinement en profiter mais je n'ai pas pus m'empêcher de comparé et de faire le rapprochement. Heureusement, les démonstrations de force de Kratos sont toujours présente, mais moindre.Que dire aussi de ces foutu murs invisible, il yen a absolument partout... Le contraste est là aussi bizarre.Néanmoins, c'était pareil dans les anciens mais c'est juste qu'en 2018, ça me saute de plus en plus au yeux. J'ai néanmoins adoré comme je l'ai dis L'exploration et les quêtes annexes dont certaine sont franchement sympa, notamment celle où faut aider les deux nains, très attachant au demeurant, de même que pour Mimir ou la Sorcière.Que dire aussi parfois de cetteEt le tout en plan séquence du début à la fin, franchement respect aux devs à ce niveau pour le boulot colossal.Les graphismes, très beau mais je n'ai pas pris une claque comme je l'avais pris avec Uncharted 4 par exemple, en revanche les ennemis sont super bien fait, que ce soit les Draugr, les trolls, les ogres etc... Il ya quand même rien à dire sur les graphismes, si j'ai pas pris de claque, à part à certains moment, ça reste quand même vachement solide !Les combats sont également très bon, et heureusement j'ai envie de dire.Cependant, le jeu manque clairement de boss, en plus de recycler pas mal de fois les mêmes boss.Le bestiaire si j'ai entendu pas mal de gens le critiquer,Boss en revanche non, yen a clairement pas assez comme je disais plus haut, en plus de les recycler souvent...Bande son discrète mais efficace, j'aime bien le thème principal qu'on entend parfois et certaines musiques de combat, néanmoins, la bande son d'un Gow 3 par exemple ma beaucoup plus marqué !Respect aussi au jeu avec ses mécaniques de gameplay franchement intéressante notamment avec Atreus et son arc, parfois je me serais cru dans Zelda avec les utilisations d'objet pour progresser,Il ya beaucoup beaucoup de choses à faire également, car entre les quêtes annexes, les chasses au trésor, plus les deux zones totalement optionnelles du jeu, qui se résument à des arènes et du loot (un peu dommage à ce niveau là) le jeu est très très généreux en contenu, et le Gow le plus long de toute la série assurément. On n'échappe malgré tout pas à un peu de remplissage, notamment dans une certaines zone où il faudra faire de nombreux aller retour.Voilà, il est temps de passer à la conclusion de cette aventure que j'ai trouver très bonne, le revirement et la prise de risque sur la série est incroyable et promet de belles choses pour l'opus Ragnarok à paraître en novembre.Cependant,Le 3 reste mon chouchou ainsi que le 2 mais cette aventure en contrée nordique m'aura malgré tout bien plu. J'ai surkiffé le jeu ? Non, j'ai malgré tout beaucoup aimé.Note : 17/20(Je rajouterai des images plus tard)