Car, je ne le répèterai jamais assez : les vibrations sont incroyables dans ce jeu, au-dessus de celles d'un GT7 !Le jeu est disponible dans le PlayStation Plus Extra, donc vous pouvez l'essayer sans frais supplémentaires ! Attention : la version PS4 n'a pas les vibrations améliorées. J'en sais quelque chose car c'est cette version que j'ai acheté sans faire exprès et que je me suis bien fait avoir...

Who likes this ?

posted the 07/28/2022 at 01:32 AM by suzukube