Dans la rubrique "perle à très petit prix, je vous propose Stela ! Appartenant au genre du cinematic platformer (un genre aussi rare qu'apprécié par votre serviteur), Stela vous fait incarner une mystérieuse jeune femme perdue dans un monde abandonné où seules quelques créatures mutantes semblent avoir survécu.

Axé sur un gameplay hyper simple (avancer, sauter, attraper, façon Limbo), vous allez déambuler dans un univers post-apocalyptique aussi mystérieux que beau.

Certes, la technique semble avoir 2 générations de retards, mais l'univers à la fois visuel et sonore fait sacrément son effet. Mention spéciale à la B.O, sublime mélange de rétro-wave et de musique traditionnelle mongole (ça marche étonnamment bien).

Les énigmes sont classiques, mais souvent intéressantes. La progression s'avère fluide, le rythme hyper maitrisé et rempli de moments intenses. Certes, on finit Stela en 1h30 à peine, il y a quelques problèmes de perspectives et on aimerait vraiment en voir plus. Mais franchement : un bon petit jeu comme ça, qui transpire l'envie de bien faire à un prix si dérisoire, c'est franchement cadeau. Une très belle parenthèse et un jeu qui mérite vraiment votre attention. Bravo !