J'ai téléchargé le jeux via le gamepass. Y a marqué qu'il est optimisée Xbox série S/X



Le jeux est installé sur le DD externe, un DD classique, mécanique. Il y a bien les flèches sur l'icône du jeux pour me dire qu'il est pas sur SSD de la console. Je clique dessus....le jeux se lance...



Je comprends pas, en théorie si le jeux est optimisée série S/X il doit être sur le SSD de la console pour pouvoir y jouer non?