720p/60fps sur console portable et 1080p/60fps sur station d'accueil

Portal 1 | 2,60Gb

Portal 2 | 7,20Gb



Steam Deck

800p/Handheld & 1440p/60fps sur docking avec Ultra Settings

Portal 1 | 4,03 Go

Portal 2 | 12,56Gb



- Steam Deck fonctionne parfaitement en qualité Ultra à une résolution maximale de 1440p/60fps. En 4K, il présente des problèmes de stabilité.

- Portal 2 fonctionne presque parfaitement sur Nintendo Switch, avec de légers crashs lors de l'entrée dans certains portails. Portal 1 est un peu plus instable, provoquant des crashs dans les zones plus chargées graphiquement.

- Le mode portable de la Nintendo Switch désactive l'anticrénelage et diminue légèrement la qualité du filtrage anisotropique.

- Je n'ai pas trouvé de différences dans les textures ou la géométrie.

- Les temps de chargement sont étonnants sur Nintendo Switch. Il ne faut en moyenne que 2 secondes de plus que Steam Deck pour se charger (n'oubliez pas que Steam Deck utilise un SSD Nvme).

- La Switch utilise un FOV de 75 dans Portal 1 et de 90 dans Portal 2.

- Certaines ombres ont réduit leur résolution ou sauté leur animation sur Nintendo Switch. Certaines ombres de contact ont également été désactivées dans cette version.

- Les deux plateformes ont la possibilité d'utiliser le gyroscope pour viser.

- Dans l'ensemble, Valve a fait un travail remarquable avec Portal sur Nintendo Switch en atteignant un taux de 60fps presque parfait sans sacrifier la résolution native ou la qualité visuelle. Hautement recommandé.