Le premier opus du RE Engine bénéficie d'un nouveau patch pour les systèmes PS5 et Xbox Series - ajoutant une fois de plus le ray-tracing et les modes 120Hz. La différence par rapport aux mises à jour de Resident Evil 2 et 3 Remake ? Les performances sont très bien optimisées pour 4K et 60FPS, même avec le ray-tracing activé - bien que la série S signale quelques problèmes de plus que les deux machines haut de gamme.

Digital Foundry a publié une vidéo où ils comparent Resident Evil 7 sur PS5 et Xbox Series, avec pas mal de détails techniques sur les différences entre les différentes versions du jeu.