Autant je ne fais pas partie des gens particulièrement emballé par ce Remake mais c'est intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu en quasiment 10 ans sachant que Naughty Dog a réutilisé les données des perfomances captures de l'époque mais avec leurs technologies actuelles.Autant je pense que l'on peut préférer le coté un peu cartoony des personnages du jeu originel là où on va vers plus de réalisme avec le Remake qui réussit mieux à retranscrire le fait que le personnage est marqué physiquement par le fait d'avoir vécu pendant 20 ans dans un monde difficile sachant que Tess n'est pas loin de la quarantaine, elle pouvait paraître un peu trop jeune et peu marqué physiquement par sa vie dans le jeu originel.Après forcément techniquement tout paraît mieux sachant aussi que les cinématiques étaient pré-rendu sur PS3, Naughty Dog a choisi de se rapprocher du visage de l'actrice qui a fait la mocap pour Tess.Ce qui saute au yeux autre que l'amélioration de la qualité des matériaux pour les vêtements ou encore les cheveux.c'est le rendu de la peau qui n'a plus se côté plastique grâce au subsurface scattering qui le rapproche d'un rendu plus naturel et qui permet aussi à la lumière de mieux interagir avec la peau qui projette des ombres sur le visage de manière plus organique est donc de mieux intégré le personnage dans son environnement.Forcément les détails des expressions faciales, des yeux ect... sont bien mieux retranscrit et on peut voir pleins de petits détails en plus qui améliorent forcément la retranscription de la performance de l'actrice en jeu.