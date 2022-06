Bon, étant donné qu'aucune suite à cette grande saga qu'est Barbarian n'a été annoncée au Summer Game Fest, je continue ma rétrospective avec cette fois-ci un retour sur le second épisode de cette saga culte.On passe cette fois-ci d'un versus fighting à un beat-em all, et avec des vrais versions 16 bits. Et pour notre plus grand plaisir, Maria Whittaker est toujours là, et cette fois-ci, elle va participer à l'aventure !!!