Tout est dans le titre, votre avis les gens.Personnellement déjà j'ai trouvé que la conférence avait un très mauvais rythme (ex: bonjour les 10 minutes de CALL OF ou Last of Us ), puis faire venir les devs ou autres acteurs sur un plateau pour du blabla qui dure parfois plus de 5 minutes c'est une très mauvaise idée...Pour les annonces franchement j'ai l'impression que Sony a pécho les 3/4 des meilleures annonces dans sa conférence de 30 minutes, résultat il n'y a plus rien de surprenant ou de "Hypant".Les grands jeux japonais sont aussi absents et donc on se bouffe très vite des militaires, du FPS a gogo, des pan-pan et des boum-boum toutes les 5 minutes...insupportable quoi.Bref pour être direct, une conférence de merde. Vivement dimanche pour la conférence Capcom.