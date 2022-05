Si vous n'avez plus d'idée de jeu pour votre Nintendo Switch, voici quelques jeux sorti sur l'eShop l'an dernier ! Souvent à petit prix, ces jeux vous permettront de passer d'excellentes soirées en compagnie de votre Nintendo Switch, en attendant l'arrivée de titre majeurs sur la console. Auf wiedersehen !

posted the 05/04/2022 at 06:46 PM by suzukube