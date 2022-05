Reggie Fils-Aimé était à la tête de Nintendo of America, filiale américaine de Nintendo, de 2006 jusqu'en 2019 où il décide de partir vaquer à d'autres occupations. Surtout connu pour êtres très sympathique et derrière les meme internet comme "My Body is Ready".Cette semaine sort son livre, "Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo" où il balance toutes ses anecdotes sur Nintendo, et il en donne quelques autres aussi dans une interview à Geoff Keighley. C'est le moment de faire le point :- Lorsque l'offre de reprendre la tête de NoA en 2006 était disponible, les conseillés de Reggie lui avaient déconseillé de prendre ce poste, évoquant les différences de cultures entre Japon et Etats-Unis. Reggie deviendra le premier PDG non-japonais de cette branche, succédant à Tatsumi Kimishima (qui notamment prendra le poste de PDG de Nintendo en 2015 suite au décès de Satoru Iwata).- Reggie a bataillé contre Nintendo Japan pour inclure Wii Sports avec les consoles Wii : Wii Sports devait être un jeu payant, et il le fut ainsi au Japon, mais Reggie a réussi à convaincre Iwata et Miyamoto pour le reste du marché qui étaient contre cette idée.- C'est aussi grâce à Reggie que Metroid Prime Hunters: First Hunt, une demo spéciale de Metroid Prime Hunter, était offert avec les premières Nintendo DS en Amérique. Iwata et Miyamoto étaient pour au final, c'était surtout les développeurs de chez Nintendo Software Technology (qui sont américains pour rappel) qu'il fallait convaincre car le développement du jeu était très lent et créer une demo reviendrait à repousser la sortie du jeu.- Reggie força Nintendo Japan pour inclure le sudoku dans les versions occidentales de Brain Age (Programme Cérébral du Dr. Kawashima) dont les activités du jeu étaient basé sur les travaux du professeur Ryuta Kawashima et Iwata était assez mal à l'aise avec l'idée de rajouter autre chose. Au final, Kawashima lui-même accepta et ainsi le sudoku fut ajouté au jeu.- Reggie est intrinsèquement lié à MOTHER 3, le 3e et dernier jeu de la série EarthBound. Le jeu ne verra jamais le jour en occident malgré une popularité chez nous croissante (et poussée de plus en plus par des jeux comme Undertale). Sortir le jeu sur le Nintendo eShop était faisable mais le coup de traduction restait important malgré tout pour un ancien jeu. Reggie raconte que plusieurs solutions était sur la table, dont le portage brute sans traduction, donc le jeu en japonais chez nous. MOTHER 3 n'a toujours pas été localisé en occident à ce jour, on espère qu'avec l'arrivée certaine des jeux GBA dans le Nintendo Switch Online (dont l'émulateur aurait leaké dernièrement) ça serait l'occasion pour Nintendo de lancer quelques unes de leur perles japonaises (comme Kururin Paradise que j'ai adoré, les jeux Starfy etc).- Reggie pensait que la Game Boy Micro était une mauvaise idée. La Game Boy Micro était la dernière itération de la Game Boy Advance, dont la taille était drastiquement réduite avec comme idée "ça rentre dans toutes les pôches". Reggie a été forcé de prendre la décision de commercialisé malgré tout la GBM en Amérique. Pour Reggie il fallait axer toutes les forces de marketing dans la Nintendo DS qui était sortie dans le même laps de temps.- Reggie aurait bataillé en vain pour lancer la Nintendo 3DS au prix de $199,99, à cause du faible lineup de jeux au lancement. La raison du maintient du prix à $249,99 était le coup de production élevé à l'époque.(D'autres anecdotes pourraient être rajouté entre-temps).