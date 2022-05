What a troll. I really love himIl a majestuatisé le game là, j'étais pas prèsBon, au passage, je tente de faire évoluer Otakugame.fr, la formule actuelle ne me convenait plus, car j'ai du mal à gérer le blog ET les réseaux sociaux ET YouTube ET du contenu pour des marques externes. J'aimerais abandonner l'actualité pour me concentrer sur des dossiers et des tests uniquement ^^ !Je ne voulais pas faire un article spécifiquement là-dessus, mais vos retours sont comme d'habitude les bienvenus (et cette fois-ci, la fonctionnalité "mode sombre" a été pensée à la source, et pas juste codé au-dessus d'un truc existant, ça devrait être tip top, c'était ce qui avait le plus plu dans la dernière version du site, mais il était très (trop) orienté news/actualités).Et petit easter egg :Petit easter egg : aviez-vous déjà remarqué que les noms de mes sites Internet se suivent et reprennent systématiquement le nom de la fin d'un de mes sites pour l'inclure au début de l'autre ?Bon début de semaine à tous (moi je vais dormir 3 jours pour récupérer).