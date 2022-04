Cette après midi, j'ai décidé de donner une seconde chance à Valorant et...Excellent niveau de progression, très bonne musique, visée et ttk aux petits oignons, free to play, et business model pas trop claqué au sol (sauf le pack de skins d'armes à 70 €), je suis surpris que personne n'en parle sur Gamekyo (enfin, c'est l'enfer ici quand on parle de Free To Play, n'est-ce pas FORTNITE x APEX LEGENDS x WARZONE) !En tout cas, j'y ai passé un excellent moment, je recommande à chacun de se lancer dedans (en plus, j'aime bien le lore) ^^ !Sinon, notre partenaire Eneba vous propose une collection de jeux en promotion :DES JEUX POUR BOOMERS !Je me sens vieux quand je lis ça et que je vois Crash Bandicoot dans la collection( bon pour Doom et Quake, ils n'ont pas tort