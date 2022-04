Marvelous présente Dead Craft une sorte de MadWorld en couleur mais avec un concept de craft.Perso je pensais que ce genre de jeux un peu trash/hardcore n'avait plus trop les faveurs des éditeurs car les ventes ne sont jamais vraiment top auprès du public.Dernier détail qui a son importance, au développement nous avons "FIRST Studio" déjà responsable de plusieurs titres connus comme:Daemon X Machina, Fate/EXTELLA Link and Fate/EXTELLA: The Umbral Star, God Eater 3.