Bon... Rien à voir avec les jeux vidéo, rien à voir avec Otakugame.fr... Je vais simplement vous demander une chose : Si cette vidéo vous botte, visionnez là. Dites-moi juste ce que vous en pensez et... C'est tout.C'est un peu la merde niveau tourisme, j'étais à Trinité Dimanche. Il n'y avait personne. J'ai vu la ville désertée, avec plein de maisons abandonnées et de commerces fermés, aucun restaurant pour manger (en plein dimanche midi sur une île touristique... c'est trop bizarre). Les plages avec si peu de monde. J'avoue, ça m'a un peu fait mal au cœur.Du coup...J'me suis mis en tête (d'essayer) de redorer le blason de mon île. Fini les grèves. Fini les manifestations. Fini le GIGN qui intervient pour déblayer les ronds-points. Fini la Fnac qui nous livre plus car c'est "la guerre" en Martinique (d'ailleurs, ça y est, ils nous livrent à nouveau, j'avais perdu espoir) !Place à ce qui fait la force de mon île : ELLE MÊME. LA NATURE. LA PLAGE. SES PAYSAGES.Je ne vous demande pas ça habituellement mais... Si vous le pouvez un petit pouce (voir même un commentaire) serait apprécié. J'aimerais pousser cette vidéo et la présenter à la région pour un projet plus large.Oui, je sais, j'ai aussi Otakugame.fr, je vais en parler sur l'onglet communauté de ma chaîne mais je ne peux malheureusement pas tout mélanger (et ptet qu'un jour j'aurais les 1K sur la chaîne SuzuKube et que je pourrais vraiment promouvoir mes vidéos et me lancer là aussi dans quelque chose de grand).J'vous la dis pas assez, mais je vous aime Gamekyo (oui, même les haters). Cheers, portez-vous bien les amis (et votez avec votre coeur, la vie est belle) ! Je vous souhaite une EXCELLENTE semaine !Bonus : J'en profite pour placer la vidéo d'un pote, prometteur, également localisé dans la Caraïbe :