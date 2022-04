Bon ça fait un moment que ça a été posté, mais pas ici il me semble.Square-Enix a posté quelques extraits des rearrangements present dans le remaster de Chrono Cross et... chacun fera son opinion (pret pour la version bourrée de Scars of Time ?)On rappelle que l'OST originale ne sera pas presente dans le remaster et que ces réarrangements sont malgre tout sous la supervision de Yasunori Mitsuda, et qu'il en a fait lui même quelques uns.