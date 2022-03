On sait tous depuis le virage de la wii, que nintendo à toujours eux 1 gen de retard par rapport a ces concurrents, mais si Nintendo ne sort pas une vrai console avec 1 gen de retard en 2023 ( équivalent d'une ps4/xbox one car switch = ps3 ) ils vont se tiré une balle ! Pensez vous vous aussi que ça serait une grave érreur stratégique de la part de Nintendo de pas sortir une switch 2 ( ou un dock+ ) ?

Ils s'en tirent bien niveau vente à cause de l'effet dock ( mix portable/salon ) et aussi de la pénurie mondiale, mais je pense sérieusement que d'ici 1 an voir 2 max la sauce prendra plus !