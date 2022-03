PS5 :

Mode Qualité : 1800p à 30fps

Mode Qualité HFR : 1080p à 120fps

Mode Performance : 1440p à 60fps

Mode performance HFR : 1080p à 120fps

18,95Gb



PC :

18,86Gb





- La PS5 dispose de 6 modes d'affichage au total :

Mode qualité : Ray-Tracing, 1800p comme résolution commune et 30fps.

Mode qualité HFR : Ray-Tracing, 1080p et framerate débloqué sans vsync.

Mode qualité HFR Vsync : Ray-tracing, 1080p et framerate débloqué avec vsync.

Mode performance : Sans Ray-Tracing, 1440p comme résolution commune et 60fps.

Mode Performance HFR : Pas de Ray-Tracing, 1080p et framerate débloqué sans vsync.

Mode Performance HFR Vsync : Pas de Ray-Tracing, 1080p et framerate débloqué avec vsync.

- Le DLSS continue de s'améliorer, affichant une qualité presque indiscernable de la 4K native sur PC. Je le considère comme essentiel si l'on veut jouer avec RT sur PC.

- Les modes sans Vsync, comme prévu, ont un tearing constant. Je ne recommanderais jamais de jouer dans ces modes d'affichage sur une console qui ne dispose pas de VRR pour éviter le tearing.

- Les modes HFR peuvent atteindre 120fps, mais de manière assez anecdotique. En général, le framerate est assez irrégulier dans ces modes.

- Le mode qualité souffre de quelques problèmes de bégaiement et ajoute un certain input-lag.

- J'ai rarement vu un jeu appliquer le ray-tracing dans un contexte artistique aussi réussi (du moins dans les reflets). Tokyo est magnifique avec le RT.

- Pour mesurer les performances sur PC, une 3050, 3060 Ti, 3070 Ti et 3080 ont été utilisées avec tous les paramètres au maximum.

- Le mode Qualité HFR présente un Ray-Tracing et des ombres de moindre qualité par rapport au mode qualité standard. Le mode Performance HFR perd également en qualité dans les ombres.

- En général, le RT sur PC a plus de résolution dans les reflets par rapport à PS5.

- Le Ray-Tracing en mode Qualité sur PS5 et PC est appliqué aux réflexions (sur certains matériaux) et aux ombres projetées par des sources lumineuses spécifiques.

- Les reflets translucides (verre, vitrines, fenêtres de voiture, etc.) ne sont pas soumis au lancer de rayons. Les ombres générées par le lancer de rayons ne suivent pas un modèle logique. Vous pouvez trouver un actif avec une ombre générée par RT (2:04) et quelques mètres plus loin, ce même actif sans RT (11:14).

- PS5 utilise le système SSGI pour l'occlusion ambiante, ce qui crée des effets indésirables lors du déplacement de la caméra (notamment en intérieur). Heureusement, sur PC, nous pouvons choisir entre SSGI et SSAO.

- Le personnage principal ne projette pas d'ombre et ne se reflète sur aucune surface.

- Le FOV n'est modifiable dans aucune version.

