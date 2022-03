Carton total pour le nouveau jeu dequi aura réalisé 12 millions de ventes depuis sa sortie( il y'a trois semaines.) c'est assez inimaginable pour un genre de jeu qui s'est toujours voulu très niche.pour avoir une comparaison cohérente, il aura fallu 4 ans pour quedépassent les 10 millions de ventes. voila,les boss .. et ça va pas faire plaisir à certainsnamco bandai et from soft actuellement.

Who likes this ?

posted the 03/16/2022 at 07:57 AM by rbz