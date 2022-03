Bonjour à tous !



J'ai voulu acheter des véhicules haut de gamme en vendant les véhicules dans mon garage dans Gran Turismo 7.



Mais je ne peux que supprimer un véhicule de mon garage et je n'arrive pas à trouver de vendeur ni de place de marché pour vendre mes véhicules en ligne. J'en ai également acheté sans faire exprès certains véhicules en double mais là encore impossible de les vendre.



J'ai aussi voulu aidé un pote en endgame à gagner des crédits, mais on arrive pas à gagner plus de 65.000 Crédits sur des courses de 5 tours, y'a t'il un moyen de gagner plus d'argent après avoir fait tout les défis du GT Café ?



Sinon, c'est pas trop grave, on va prendre 2.000.000 de crédits pour 20 €, mais je voulais juste savoir si c'est nous qui ne trouvont pas le menu pour vendre nos véhicules avant d'acheter des crédits.



Merci d'avance !