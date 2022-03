Alors que le jeu est repoussé au 11 Octobre, Game Informer annonce que son prochain numero contiendra 14 pages d’informations sur Forspoken.Cette annonce s'accompagne d'un artwork par Yuuki Matsuzawa et un trailer "maison" avec quelques petits nouveaux extraits.

posted the 03/08/2022 at 07:32 PM by guiguif