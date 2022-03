Prague, apparu dans Forza Motorsport 5







Rio de Janeiro, apparu dans Forza Motorsport 6







Dubai, apparu dans Forza Motorsport 7





Hello ! Et ces temps de Gran Turimoïte aïgue, j'ai choisi de ressortir Foza Motorsport 7 sur Xbox Series X. Et l'émerveillement est total...Voici 3 circuits emblématique de la série :Même en 2022 sur Xbox Series X, le jeu reste incroyablement détaillé... Il tient même la dragée haute à Gran Turismo 7, tout en tournant sur un hardware moins puissant et en étant sorti... 5 ans auparavant !Malheureusement le jeu n'est plus commercialisé sur le store de Microsoft. Et il n'est pas non plus dans le Xbox Game Pass ! Vous pouvez cependant l'obtenir via notre partenaire Eneba pour environ 12,25 €