Resident Evil Ultima kezako?C'est une collection virtuelle /enveloppe video et graphique vous permettant de lancer tout vos jeux au même endroits et en super conditionil n'y plus qu'à rajouter les chemins de vos jeux pour les intégrer dans la ultima.RE Ultima c'est aussi :Des jumps scare a foison en plein choix dans l'interface ,( j'ai beaucoup bossé sur le sound design)°Une bonne dizaines de vue différente!°Background et interface animé changeante en fonction du titre ( ambiance et perso animé.°Easter eggs et tutti quanti.°Remake fan made de code veronica ,°version 1.5 de RE2,°Version lifté des episodes psx ,°Visite en temps réel du manoir des spencer ( jouable) et du comissariat sous unreal engine,° Section Cinématique upscalé en 4 kCa tourne ( comme la Zelda Ultima) sur lauchbox /big box.Disponible sur mon patreon dans un premier temps !https://www.patreon.com/padcinematic_prod?fan_landing=trueJe le posterais sur le forum public un peu plus tard .Crédits :A tout mes contributeurs sans qui tout cela ne serais pas possible !°Un grand merci à Rachid lotf pour nombreux emprunts d'arts que j'ai pu animer.Capcom pour nous régaler depuis plus de 25 ans maintenant avec cette saga aujourd'hui culte !Merci à toute la communauté launchbox et plus particulièrement à jason carr , Y2guru et Faeran !On arrête pas la machine ! Castlevania Ultima J'y pensais et j'en rêvais depuis longtemps ! Et ça ce matérialise progressivement...Mes assets sont déjà prêts et j'ai créé/généré des plans énormes via cinéma 4d que j'ai animé. Dors et déjà prévue bestiaire interactif , partie musique , demo du castlevania dreamcast ! En attendant juin :