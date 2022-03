Hello ! Ce soir, j'ai décidé de tester Flight Simulator via le Xbox Cloud Gaming et... Je suis choqué de voir à quel point cela fonctionne bien ! Ça permet d'avoir un jeu qui tourne avec un profil qualité supérieur à la Xbox Series S (distance d'affichage) et surtout... d'avoir 0 go du jeu installé sur les 364 Go du SSD de la Series S ! Avec une latence que Microsoft maîtrise, le tout depuis mon île paumée au milieu de l'océan Atlantique... Well done, les équipes Xbox ! Je pense qu'on commence à peine à entrevoir le potentiel du Cloud combiné à la Xbox Series S... Ou peut être même futurement implémenté directement dans des téléviseurs OLED SamsungJ'avoue qu'entre lui et le Rallye Musical Vroom Vroom sur PS5, j'suis aux anges pour les simulations ce week end :m !