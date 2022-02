J'ai pourtant jamais touché aux 2 premiers qui m'ont jamais attiréPar contre ces 2 jeux sont sortis peu avant et se sont fait directement ringardisé par Breath Of The Wild et en ce moment Elden Ring qui sont (avec Mgs5 Amha, peut être RdR2) les meilleurs jeux de ces 5 voire 10 dernières annéesElden Ring j'en suis même pas à 10h mais c'est une baffe que je me suis prise comme rarement dans ma vie de joueur, et ce n'est que le début (même sensation que BotW, ce sentiment de vouloir explorer chaque recoins). Tout le savoir faire de FromSoft dans un open world, des environnement à tomber, des secrets à foison...Dire qu'il y a quelques années on considérait The Witcher 3 comme la référence (le jeu est bon, mais voilà quoi y a beaucoup à redire avec nos yeux d'aujourd'hui)Bref; vivement la suite d'Horizon