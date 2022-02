Alors que ça fait plus de 8 mois que Legend of Mana HD et FF9 HD sont sortis en boite en version Asia (contenant le FR), Square-Enix decide enfin de sortir les jeux en boite en Occident le 25 mars prochain... mais avec uniquement un code dans la boite.Et oui il est difficile de mettre une rom d'un jeu PSX sur une cartouche.Pas de version PS4 a premiere vue non plus.