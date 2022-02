JVLive

Tout au long de la vidéo on se rend bien compte que cette nouvelle version de Cyberpunk 2077 tient la grande forme que ce soit en mode performance ou en mode qualité avec un zeste de ray tracing. Le truc en revanche,Dans les faits, même si le jeu est clairement plus propre et maintient un framerate stable,Toutefois on aurait tort de tirer sur l'ambulance tant ce patch new gen améliore quand même considérablement l'expérience en proposant un peu de ray tracing sur les ombres, des visages mieux finis et surtout un framerate bien plus solide.D'autant qu'il est clairement plus agréable d'avoir une 1440p fournie, propre et stable, en plus d'être bien plus permissive pour les développeurs et la console, qu'une 4K instable à 30 fps et qui n'apporte finalement qu'une résolution plus nette.