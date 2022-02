JVLive

Alors qu'un tout nouveau Fire Emblem a été dévoilé lors du Nintendo Direct du 9 février, la saga pourrait voir arriver un autre épisode prochainement, selon VGC qui rapporte les indiscrétions de Emily Rodgers.Un nouvel épisode qui serait dans les tuyaux d'Intelligent Systems (développeur de la série originale) et qui pourrait sortir aussi en 2022. Selon elle, le développement aurait déjà débuté depuis trois ans et serait «presque fini». La création aurait d'ailleurs été soutenue par un studio support, mais l'arrivée de ce Fire Emblem Warriors: Three Hopes aurait contraint Tecmo Koei à revoir sa copie et viser 2023 pour cette suite à Three Houses.