Par le créateur de Woodruff et le Schnibble d'Azimuth ! ! !*Woodruff et le Schnibble d'Azimuth est un jeu d'aventure créé par Pierre Gilhodes et coscénarisé par Stephane Fournier au sein de Coktel Vision et édité par Sierra On-Line en 1994. Muriel Tramis, coauteur avec Pierre Gilhodes des trois premiers Goblins, fut chef de projet sur Woodruff. *