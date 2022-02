SOFTWARE

1 [NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 140,149 (1,923,870)

2 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 15,515 (4,429,626)

3 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 14,812 (865,507)

4 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 11,134 (4,764,379)

5 [PS4] Dying Light 2: Stay Human (Spike Chunsoft, 02/04/22) – 10,305 (34,466)

6 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 9,784 (2,514,952)

7 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 8,163 (2,502,926)

8 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,779 (7,183,331)

9 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7,652 (3,074,777)

10 [NSW] My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates that Stir the Waters (Idea Factory, 02/10/22) – 6,676 (New)

11 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 6,412 (2,597,078 )

12 [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 5,425 (248,209)

13 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 5,132 (927,244)

14 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,002 (1,955,649)

15 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,076 (4,031,223)

16 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 3,874 (1,018,313)

17 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 3,615 (4,309,812)

18 [NSW] Monster Hunter Rise Best Price (Capcom, 12/16/21) – 3,246 (23,724)

19 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,794 (1,158,604)

20 [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 2,271 (237,632)

21 [NSW] Dragon Quest XI S– Definitive Edition (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 2,218 (187,189)

22 [PS5] Dying Light 2: Stay Human (Spike Chunsoft, 02/04/22) – 2,147 (15,038 )

23 [NSW] The Battle Cats Unite! (Ponos, 12/03/20) – 2,092 (122,474)

24 [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18 ) – 1,905 (696,054)

25 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 1,899 (2,060,160)

26 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 1,824 (2,323,559)

27 [NSW] FIFA 22 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 1,681 (68,096)

28 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 1,645 (1,197,024)

29 [NSW] Dying Light: Platinum Edition (Spike Chunsoft, 01/13/22) – 1,614 (12,300)

30 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 1,482 (829,847)



La Switch a connu encore un boost de ses ventes au-delà des 100 000 et cela avec cela avec aucune sortie importante cette semaine. L'impact du dernier Pokemon joue beaucoup c'est évident.



-Mais le truc amusant, car en fait pas grand chose n'est sortie ou sort sur Switch. Je veux dire que malgré son succès on ne peut pas parler d'une orgie de nouveaux titres chaque mois.



Alors la grosse surprise est que LUIGI's Mansion 3 est revenu de l'enfer des morts pour s'offrir la 30 ème place.

Déjà la semaine dernière on pouvait les retours de plusieurs licences dans le top 30 comme Mario Maker 2, Odissey et Party.

Ces retours inattendus peuvent être le fait plusieurs choses:

Peut-être que Nintendo (ou une chaine de distribution) a balancé une offre commerciale sur plusieurs vieux titres afin de déstocker....ou alors c'est que les joueurs n'ont tellement rien à se mettre sous la dent qu'ils font les fonds de rayon.



-L'autre chose amusante c'est qu'on voit aussi le retour de Dying Light sur Switch qui revient lui à la 29ème...surfant sur la sortie de Dying Light 2 sur PS4/5



A part cela rien de rien, les grands classiques Switch continue à se vendre de façon insolente.