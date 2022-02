Si l'annonce de Chrono Cross HD a déçu ceux qui s'attendaient a quelque chose d'un peu plus évolué, Square-Enix tente de nous rassurer en nous montrant la différence entre les modèles d’époque et ceux de ce Remaster.Square-Enix en profite aussi pour rappeler que le jeu sera bien traduit en Français, de même que Radical Dreamers.

posted the 02/14/2022 at 04:27 PM by guiguif