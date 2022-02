PS4 :

1080p à 30fps

90,55 Go



PS4 Pro :

1800p à 30fps

90,55Gb



PS5 :

2160p à 30fps / 1800p à 60fps

98,34Gb



- Cette comparaison a été faite avec le patch de lancement appliqué à toutes les versions.

- Le mode de résolution PS5 applique l'injection temporelle sur 2160p (quelque chose de similaire à ce que nous avons vu dans Spider-Man : Miles Morales), obtenant une plus grande netteté et aucun aliasing.

- Le mode FPS de la PS5 atteint une résolution de 1800p, mais la différence semble plus importante en raison de la technique mentionnée ci-dessus.

- La géométrie générale sur PS5 est plus haute. Cela se voit facilement sur les rochers ou les arbres. Cela explique, entre autres, la taille plus importante de la version PS5.

- La végétation est plus dense sur PS5 à certains endroits. Cependant, dans cette suite, Aloy interagit avec toute la végétation sur les deux plateformes.

- La qualité générale des textures est meilleure sur PS5, bien qu'il n'y ait pas de grande différence sur cet aspect.

- Les reflets en mode Résolution PS5 sont nettement meilleurs qu'en mode FPS. Les reflets en mode FPS ressemblent à la qualité de la PS4.

- Ce jeu n'utilise pas de Ray-Tracing d'aucune sorte.

- Les particules sont l'un des éléments qui diffèrent le plus entre les versions, notamment dans la végétation de la peste. Sur PS4/PS4 Pro, elles sont peu nombreuses et le mode FPS de PS5 en réduit la qualité.

- Le framerate est presque parfait pendant le gameplay. La PS4 a quelques problèmes mineurs de bégaiement, mais rien de majeur. Dans les cutscenes, toutes les versions ont des chutes.

- La distance de dessin et le filtrage anisotropique sont plus importants sur PS5. Le mode FPS réduit également ces paramètres.

- Les temps de chargement sont 7 fois plus rapides sur PS5.

- La qualité de rendu de l'eau sur PS5 est meilleure, mais dans le cas de PS4 le niveau est également satisfaisant.

- PS5 ajoute des ombres supplémentaires à divers actifs (notamment la végétation) et les ombres générales semblent plus réalistes.

- Le ciel nocturne sur PS5 comporte également plus d'étoiles et d'effets lumineux.

- Horizon Forbidden West est un jeu conçu pour la PS4, ce qui garantit des performances exceptionnelles sur cette plateforme. Toutefois, les améliorations appliquées sur PS5 permettent d'obtenir un rendu exceptionnel, bien plus nombreux que d'habitude dans ce type de portages oldgen.

- À titre personnel, je choisirais le mode résolution sur PS5. Il est clair que ce jeu a été développé avec 30fps en tête et les améliorations visuelles qu'il offre en valent la peine.